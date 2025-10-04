Зверев призвал индивидуально подходить к уехавшим из России артистам

Сергей Зверев на международной ежегодной премии RB пообщался с журналистами. В беседе с «Газетой.Ru» звездный стилист высказался о звездах, покинувших Россию после начала спецоперации.

«Я однозначно не могу ответить, потому что надо смотреть каждого отдельно. Каждый — это своя история, своя ситуация, поэтому всех рассматривать под одну гребенку нельзя. Надо каждого индивидуально смотреть, решать вопросы», — сказал Сергей

Сергей отметил также, что, что 2025 год оказался роковым для его семьи.

«Потери были. У меня в этом году два племянника на СВО на задании погибли, защищая Родину».

В феврале в ходе боевых действий погиб 41-летний племянник Сергея Зверева. Стилист рассказывал, что Андрей «был настоящим патриотом» России и мечтал создать семью по возвращении домой, но так и не успел этого сделать. В августе певец сообщил о гибели второго племянника – 29-летний Игорь ушел на задание с сослуживцем и не вернулся.