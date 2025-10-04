Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, снялась без бюстгальтера на массаже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя невеста Григория Лепса позировала на массажном столе во время процедуры. Аврора Киба отказалась от бюстгальтера, а также позировала без укладки и макияжа.

© Скриншот

В конце августа Аврора Киба сопровождала Григория Лепса на закрытии «Новой Волны» в Казани. На красной дорожке девушка появилась в бело-черном костюме с юбкой A.W.A.K.E. MODE за 91 тысячу рублей, который дополнила красной сумкой Alaia за 250 тысяч рублей и массивным серебристым браслетом Tiffani & Co. за 330 тысяч рублей. Возлюбленной Лепса собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Григорий Лепс впервые появился на публике с возлюбленной на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.