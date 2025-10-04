Гай Германика обрушилась с обвинениями на режиссера Учителя

Валерия Гай Германика планировала представить на киноконкурсе свою новую работу. По ее словам, приглашение от организаторов она получила лично. Но позднее оказалось, что ее документальная лента забракована еще на этапе отбора к международному конкурсу якобы по требованию Алексея Учителя, пишет «Комсомольская Правда».

«После утверждения моего фильма отборочной комиссией и этого официального письма через какое-то время мне позвонил программный директор фестиваля и сказал, что Алексей Учитель снял мой фильм с конкурса. Я, конечно, спросила почему», — заявила Валерия.

Она отметила, что пыталась связаться с режиссером, который занимает почетный пост президента фестиваля. Однако попытки эти успеха не принесли.

На данный момент Алексей не комментировал обвинения Валерии.