Дочь Кати Лель рассказала о профессии мечты

Эмилия – единственная дочь Кати Лель. Девушке уже 16 лет и звездная мама стала иногда брать е с собой на светские мероприятия. Девушка выросла красавицей, и многие были уверены, что она, по примеру мамы, будет покорять российскую эстраду. Но Эмилия рассказала, что у нее совсем другие планы на будущее, пишет «Московский Комсомолец».

«Я хочу поступить в медуниверситет и стать стоматологом. На самом деле я в детстве очень хотела петь и думала о большой сцене. Но позже я поняла, что это вообще не мое», - заявила девушка.

Эмилия объяснила, что у нее, во-первых, сильный страх перед публикой. Когда она сдавала экзамены в музыкальной школе, ее буквально трясло.

Во-вторых, она выросла в семье артистки и хорошо представляет себе «изнанку» шоу-бизнеса.

Катя Лель подчеркнула, что никак не будет влиять на Эмилию и поддержит любой выбор дочери.

