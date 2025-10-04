Подольская публично обвинила телеканал НТВ в клевете

Наталья Подольская в личном блоге опубликовала видеоролик, в котором заявила, что журналисты переврали факты из ее и ее супруга Владимира Преснякова личной жизни, «дискредитировали» их семью, и потребовала извинений.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков 5 июня. отметили очередную годовщину свадьбы. А в новом выпуске программы «Место встречи» на НТВ было сказано, что пара поженилась лишь в этом году спустя 20 лет со дня знакомства, пишет издание passion.ru.

Певица возмутилась и обвинила журналистов в клевете. Дело в том, что пара состоит в официальном браке уже 15 лет.

«По мнению редакции этой программы, мы заключили наш брак только в этом году, спустя 20 лет отношений. Честно говоря, мы находимся в замешательстве и в абсолютном шоке от того, как сейчас работает пресса, которая не потрудилась набрать в любом поисковике, когда поженились Пресняков и Подольская», — возмутилась Наталья Подольская.

На самом деле, звезды посетили ЗАГС после пяти лет совместной жизни также они обвенчались.

«И только через пять лет после этого одного из самых счастливых дней нашей жизни у нас родился первый ребенок, еще вслед за ним появился второй сын. То есть наши дети рождены в браке, в законном, у них есть мама и папа. И этот сюжет абсолютно обесценил все наши семейные ценности и дискредитировал нашу семью в глазах всех телезрителей федерального канала НТВ», — настаивает певица.

Представители телеканала принесли звездной паре свои извинения.

У пары двое сыновей — Артемий и Иван.