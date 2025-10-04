Самойлов поделился мыслями о распаде «Агаты Кристи»

В 2010 году, после выхода альбома «Эпилог», культовая рок-группа распалась. Хотя прошло уже 15 лет, творчество «Агаты Кристи» остается одним из самых заметных в истории русского рока.

61-летний Вадим Самойлов в беседе с журналистами признался, что не жалеет о распаде музыкального коллектива. Об этом пишет StarHit.

«Распад группы «Агата Кристи» — это запланированная акция двух людей, которые всегда знали, что в какой-то момент их творческие и человеческие пути разойдутся», — сказал артист.

Он добавил, что решение было принято по взаимному согласию. Наступил момент, когда Вадим и его младший брат окончательно поняли, что они совершенно разные и больше не могут работать вместе.

«Мы все-таки тру-рокеры и делаем это для какого-то подлинного самовыражения, а не только для кошелька», — объяснил Самойлов.

Он также признался, что они с братом не поддерживают общения и не видятся.

После распада группы братья Глеб и Вадим Самойловы договорились не использовать песни «Агаты Кристи» в сольных проектах. Единственным исключением стала композиция «Порвали мечту» альбома «Триллер. Часть 1», которую Глеб включил в репертуар своей новой группы The Matrixx, потому что она имела для него личное значение.

Но со временем Вадим Самойлов стал исполнять и другие песни легендарного коллектива, в том числе написанные Глебом. Этот шаг вызвал конфликт: Глеб подал в суд, требуя запретить брату исполнять его композиции. Однако суд отклонил иск, указав, что песни, созданные в рамках «Агаты Кристи», принадлежат обоим участникам.