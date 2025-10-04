Билан не взял в шоу «Голос» брата победителя прошлого сезона

Владимир Иголкин из Санкт-Петербурга – брат Василия Иголкина, победителя прошлогоднего детского «Голоса», решил тоже попробовать свои силы. К сожалению, школьник не прошел слепые прослушивания на проект.

Владимир выступил с песней Муслима Магомаева «Герои спорта». Но к нему не повернулся ни один наставник, информирует издание thevoicemag.ru.

Дима Билан объяснил, что понял, что Владимир связан с победителем прошлого сезона из его команды.

«Я уже поработал с этим, в этом сезоне хочу попробовать что-то другое. А почему ребята не повернулись, не знаю», — сказал он.

При этом певец постарался поддержать юного исполнителя, которому пожелали попробовать свои силы в следующем году.

«Пацаны, только не конкурируйте и не ругайтесь друг с другом», - сказал Билан.

Из-за огромного числа исключительно одаренных детей, принявших участие в слепых прослушиваниях этого сезона, было принято решение — впервые в истории проекта — набрать команды по 18 исполнителей в каждой