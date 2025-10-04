Kristina Si заступилась за Крида, сравнив его с Мадонной

Певица Kristina Si на вечеринке, посвященной дню рождения звезды «Фабрики звезд» Иракли пообщалась с журналистами «Газеты.Ru». Звезда прокомментировала резонансное выступление Егора Крида в «Лужниках». По ее мнению, ничего особенного не случилось.

«Это часть творчества, ничего не вижу в этом такого. Мадонна в свое время тоже делала провокационные концерты, и ее за это ругали, но это эпатаж. Для артиста это нормально», — заявила певица.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла танцевальные номера на сцене во время концерта слишком откровенными и обвинила Егора Крида в пропаганде разврата. Она даже направила соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В ответ певец назвал ее завистливой и психически больной. На ситуацию обратили внимание даже в Государственной думе.

Возмущение подруги Shamanа вызвала полуобнаженная танцовщица, которая во время концерта сначала крутилась на шесте , а потом еще и поцеловалась с Кридом.