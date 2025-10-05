Молодую жену Петросяна осудили за круиз по Волге с икрой, осетриной и вином

Молодая жена Евгения Петросяна не устает отдыхать. Только недавно Татьяна Брухунова хвасталась элитным отпуском под Тверью. И вот теперь она снова отправилась в путешествие.

© соцсети

Шестидневный вояж для семьи обошелся в кругленькую сумму. Как пишут СМИ, отдых 36-летней Брухуновой обошелся в миллион рублей.

Четырехпалубный теплоход премиум-класса отплыл из Москвы в сторону Плеса. На корабле - ресторан, бар, фитнес-зал, библиотека и лаунж-зона с живой музыкой.

Брухунова заселилась в двухместную каюту. В аналогичных апартаментах разместились и ее дети - Ваган с Матильдой. Правда, не уточняется, где спят няни деток, пишет КП.

Питание на теплоходе от шеф-повара. Звезда вкушает икру, осетрину, царские кулебяки. А еще гости лакомятся элитным вином в неограниченном количестве.

Но не все рады за жену Евгения Вагановича.

"Таня нас развлекает своими чудными нарядами и непонятными экскурсами в историю. А дети, как всегда, отдельно от мамы... Она хоть подходит к ним? Или только за обедом встречается?", "Как странно, дети всегда отдельно от нее, с чужими тетками. Понятно, что они для нее как гарантия стабильности, но все же они ей родные. Неужели никаких материнских чувств нет", - делятся скандальными сообщениями фолловеры.

