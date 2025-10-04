В последнее время в социальных сетях и СМИ ходили слухи о том, что в семье рэпера случился разлад. Пара некоторое время не появлялась вместе на публике и не выкладывала совместные фотографии в социальных сетях. Но, как рассказал музыкант, они с женой делали это сознательно, чтобы подогреть интерес поклонников к новому реалити-шоу, которое они с жженой запускают.

Как пишет издание passion.ru, Джиган сообщил журналистам, что скоро они с Оксаной выпустят шоу о своей семье.

«Мы снимаем новое шоу, большое шоу, которое выйдет в этом году. Оно про нашу семью. Реалити», - сказал он.

Напомним, что звездная семья уже неоднократно снималась в различных реалити.

А весной 2025 года Джиган вместе с комиком Валерием Равдиным артист запустил YouTube-шоу «Джиганина». Это интеллектуальная викторина, выходившая каждый вторник с 13 мая по 8 июля. Главным призом для участника, который сумел правильно ответить на все вопросы, была хрустальная статуэтка козы.

За девять выпусков участие в шоу приняли рэперы Егор Крид, Big Russian Boss, Navai, стендап-комики Виктория Складчикова, Денис Дорохов, Надежда Джабраилова и многие другие.

Почему прекратился выход новых серий, пока неизвестно.