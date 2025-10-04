Американский рэпер Timbaland рассказал, какую еду он попробовал в Москве

Американский рэпер Timbaland попробовал в Москве борщ, блины и пельмени. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash.

© Вечерняя Москва

3 октября артист выступил в России с концертом. Во время своего пребывания музыкант также оценил столичные кальянные и красоту центра Москвы.

Timbaland отметил, что русская кухня отличается от той, к которой он привык в США. Особенно ему понравились пельмени — простое, но, по его словам, очень содержательное блюдо. В Москве его впечатлили архитектура и чистота, он успел прогуляться по городу и побывал на кальянной вечеринке.

Рэпера поразила открытость и доброжелательность людей, их увлеченность музыкой. Он пообещал, что обязательно вернется в Россию.

Требования артиста к райдеру оказались минимальными: вода, сок, крекеры, сыр, фрукты и пол-литра антисептика, отмечается в публикации.

Рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».