От приговора к новому иску: Пи Дидди снова обвинили в сексуальном насилии

Американка Лейана Рипли подала иск против основателя Bad Boy Records Шона «Пи Дидди» Комбса, обвинив его в сексуальном насилии. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент, по словам потерпевшей, произошел в ночном клубе Playhouse в Лос-Анджелесе примерно 1 ноября 2016 года — она праздновала в заведении 20-летие.

Согласно материалам дела, Комбс принудил женщину выпить предложенный им напиток, несмотря на отказ. После этого, как утверждает Рипли, рэпер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее, обняв одной рукой и задрав юбку другой. Когда потерпевшая попыталась сопротивляться, Комбс якобы произнес: «Я делаю, что хочу, так что смирись».

После инцидента Рипли испытывала дезориентацию, головокружение, а также обнаружила у себя на теле физические травмы — синяки и повреждения в области гениталий. Кроме того, отметила женщина, она получила психологическую травму.

На данный момент потерпевшая намерена добиваться компенсации через суд. Ее интересы представляет адвокат Тони Бузби, который уже ведет дела более чем 100 клиентов, подавших аналогичные иски против Комбса.