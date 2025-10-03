Невеста певца Лепса Киба снялась без бюстгальтера на массаже

Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram. 19-летняя невеста Григория Лепса позировала в черных велосипедках и топе. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. В конце августа Аврора Киба сопровождала Григория Лепса на закрытии "Новой Волны" в Казани. На красной дорожке девушка появилась в бело-черном костюме с юбкой A.W.A.K.E. MODE за 91 тысячу рублей, который дополнила красной сумкой Alaia за 250 тысяч рублей и массивным серебристым браслетом Tiffani & Co. за 330 тысяч рублей. Возлюбленной Лепса собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красной помадой. Григорий Лепс впервые появился на публике с возлюбленной на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: "Коротко, но ясно". В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.