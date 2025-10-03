Моргенштерн* отправился в тур по Европе на экономе

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) отправился в европейский тур с концертами. Артист показал в своем блоге, как добрался до Мальты, где у него запланировано выступление.

В прошлом, во времена всеобщей любви и популярности на родине, звезда передвигался исключительно премиальным способом — либо на личном самолете, либо в бизнес-классе. Однако сейчас Моргенштерн*, по всей видимости, пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил больше не разбрасываться деньгами.

Рэпер выложил историю в своем блоге, на которой вместе с другими пассажирами самолета сидит в экономклассе. Артист сделал фото перед тем, как приступить к приему пищи на борту. Никаких изысканных блюд Моргенштерн* себе не заказал. Как можно видеть на фото, исполнитель вполне спокойно довольствуется малым.

Ранее сообщалось, что российская налоговая разыскивает рэпера из-за долга. Он не уплатил в государственную казну 683 тысячи рублей.

