Барецкий назвал стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров активно занимается семейными делами и хочет объединить всех родственников в фамильном склепе. Для этого он перевез урны с прахом матери, бабушки, нашел прах дедушки, а весной собирается открыть памятник умершему отцу Бедросу Киркорову на Троекуровском кладбище. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с сайтом «Страсти» назвал примерную стоимость родового склепа.

Киркоров поделился личным и признался, что с транспортировкой урн родственников возникло много трудностей. Барецкого не удивила эта информация, так как не каждый берется за такую работу.

«Если бы так можно было делать, у нас половину усопших хоронили бы на своих дачных участках из экономии или чтобы быть поближе к покойнику», – порассуждал Стас.

Он признался, что для точной стоимости родового склепа нужно больше информации. Как это видит сам Киркоров, артист не рассказал.

«Зависит от масштаба склепа, чем он глубже и больше, тем дороже. 3-5 млн рублей», – считает Барецкий.

