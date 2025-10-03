Выгорание, развод с американцем и попытки вернуться домой: судьба Елены Кореневой

Актрисе Елене Кореневой удалось заполучить роли в легендарных картинах, однако это не спасло ее от выгорания. Она сделала паузу в карьере, улетела в США и вышла замуж за американца, но все же вернулась домой. Историю жизни артистки вспомнил Starhit в день ее 72-летия.

Дочь режиссера

Елена Коренева родилась 3 октября 1953 года в семье режиссера Алексея Коренева и его ассистентки Натальи. Девочка дебютировала в кино уже в 1970 году в фильме «Вас вызывает Таймыр»: Коренев никак не мог найти актрису на роль наивной Дуни, и художник «Мосфильма» посоветовал попробовать Лену. Девушке понравилось играть, но становиться актрисой она не собиралась: ее больше привлекала философия. Однако Коренева все же закончила «Щуку».

«Все знакомые родителей там учились и казались мне личностями яркими и раскрепощенными», — рассуждала артиста позднее.

После небольших эпизодических ролей Коренева получила главную роль в картине «Романс о влюбленных». Режиссер картины Андрей Кончаловский покорил девушку во всех смыслах, хотя знаменитость после заявляла, что это была лишь влюбленность актрисы и режиссера на время съемок.

«Надо понимать, каким Андрей Сергеевич был в те годы на площадке. Он всех вовлекал в свою орбиту. Все мы читали и цитировали книги, которые читал он. Вслед за ним увлеклись сыроедением и вегетарианством. Повторяли его мысли про Восток и Запад. Мы все начинали преображаться, думая, что становимся чуть-чуть похожими на него, немного европейцами», — говорила Коренева.

Роман продлился три года, но главным в судьбе девушки не стал. Разрыв Коренева переживала в работе, где направила всю энергию и эмоции на съемки в «Асе». После она влюбилась во врача из французского посольства, однако отец молодого человека отказал в поддержке их отношений, и избранник уехал.

Елена Коренева и Кончаловский — почему не получилось семьи

Выгорание и переезд

Артистка продолжала развивать карьеру: сыграла Таю Соломину в «Сибириаде», Марту в «Тот самый Мюнхгаузен» и Людочку в «Покровских воротах». Однако счастливой Коренева себя не ощущала и со временем это переросло в отвращение к киноиндустрии — она не чувствовала себя субъектом происходящего, а лишь объектом для всех окружающим.

Кроме того, к этому добавилось давление со стороны органов. Ее вызывали в МВД и КГБ, где просили рассказать о том, что происходит в ее окружении. Происходящее ввергло Кореневу в депрессию, однако она вовремя познакомилась с преподавателем русского языка Кевином Моссом. Уже спустя полгода мужчина сделал Кореневой предложение, а после свадьбы они улетели в США.

Актриса изучала язык, а после переключилась на «Кино и психоанализ» и даже дошла до греческой философии, о которой мечтала. Вскоре она задумалась о работе и устроилась в датскую кофейню. После — служила в конторе, которая торговала золотом, и стала официанткой в ресторане «Русский самовар», основанном Романом Капланом, Иосифом Бродским и Михаилом Барышниковым. Сама Коренева подчеркивала, что это не вызывало у нее дискомфорта.

Возвращение

Елена скучала по родным, но СССР не позволял воссоединиться с близкими. Приехать в гости ей разрешили лишь после девяти приглашений, которые направила ее мать властям. Однако Коренева тосковала не только по родным, но и из-за того, что ее брак с Моссом распался.

Спустя несколько месяцев артистка познакомилась со студентом философского факультета. Дело шло к свадьбе, но отношения развалились из-за наркотической зависимости возлюбленного — однажды он надолго исчез без предупреждения. Елена была в подавленном состоянии, но, когда одумалась, задумалась о возвращении в кино. В 88 году ей стали поступать предложения из России — в результате Коренева провела на Родине год и снялась в ряде картин.

В 1993-м актриса окончательно вернулась в Москву. Перемены ее ждали и в личной жизни — она начала отношения с Андреем Ташковым. Они познакомились еще в 80-е, однако влюбленность стала развиваться лишь спустя годы, после того как актер развелся с женой.

«Мы два человека, которые встретились и не смогли расстаться. Наши отношения прошли все стадии, кроме печати в паспорте и развода. Даже как-то попытались разойтись, завести каждый по новому роману, но так и остались вместе», — говорила актриса.

Говорили, что пара разошлась, однако в 2018 году Коренева опровергла эту информацию. Тогда она сказала, что «уезжала, потом возвращалась», но в итоге с Ташковым она не рассталась.