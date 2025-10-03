Роза Сябитова: развод Товстика из-за Дибровой нанесет удар по его репутации

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org оценила репутационные риски для бизнесмена Романа Товстика из-за его развода с супругой.

Как заметила Сябитова, будучи человеком, имеющим отношение к бизнесу и занимающимся бизнесом, она может сказать, что есть негласное правило, которым руководствуются все. Телесваха указала, что женатым мужчинам доверия больше, и они быстрее поднимаются по карьерной лестнице.

По словам собеседницы издания, развод всегда является ударом по репутации, и не имеет значения, что происходит, доверие все равно уменьшается. Сябитова подчеркнула, что это нужно учитывать и знать такие элементарные вещи.

Ведущая отметила, что это можно называть пережитками прошлого, но при этом она задалась вопросом о том, как люди могут отнестись к партнеру, который столь шумно развелся, и тогда все сравнения, откуда это пошло, никакой роли уже играть не будут.

Телесваха добавила, что если опросить серьезных бизнесменов, то 99% ответят, что они подумают о том, стоит ли продолжать вести дела с человеком, который так громко развелся, если только это не связь юридического характера.