«Серьезные последствия»: против Орбакайте могут возбудить уголовное дело

Певица Кристина Орбакайте рискует столкнуться с уголовной ответственностью, если продолжит исполнять песни Игоря Крутого без разрешения. Об этом заявил NEWS.ru звездный адвокат Геннадий Кузьмин.

Ранее стало известно, что композитор отобрал у Кристины Орбакайте права на свои песни после того, как Алла Пугачева дала свое последнее на данный момент интервью. Кузьмин высказался об этой ситуации.

По словам юриста, в России «прошли те времена, когда налево-направо авторское право нарушалось». Он подчеркнул, что Орбакайте может получить крупный штраф, но не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. В первый раз обычно дают условный срок, отметил эксперт.

Штрафы за нарушение авторских прав могут достигать десятков миллионов рублей, сообщил Кузьмин. Он подчеркнул, что в случае неуплаты этих штрафов вовремя, возможно наложение ареста на имущество Орбакайте в России, которое впоследствии может быть продано.