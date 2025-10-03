Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

Известный российский стендап-комик, участник шоу Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов рассказал о результата теста ДНК. Подробности он раскрыл в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Он рассказал, что жена подарила ему генетический тест на день рождения.

«Я сделал генетический тест. И оказалось, что я на 100 процентов русский», — сообщил комик.

По его словам, результат его «вполне устраивает».

Юморист добавил, что этот анализ стоил 30 тысяч рублей. Ксенофонтов поиронизировал, что его супруга могла сэкномить эти деньги, так как по внешнему виду комика можно понять, что он русский.

Ранее юмористка Ирина Мягкова также рассказала, что сделала генетический тест. По ее словам, она русская на 88 процентов.

До этого результаты теста ДНК раскрыл известный российский юморист и певец Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Исследование показало, что он полностью еврей.