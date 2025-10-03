Серябкина высказалась о возвращении Темниковой на сцену

Певица Ольга Серябкина анонсировала большой концерт, запланированный на 2026 год, и намекнула на номер, посвященный группе «Серебро». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Серябкина вместе с певицами Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной входила в первый состав группы «Серебро». В этом составе группа заняла третье место на конкурсе «Евровидение-2007».

Позже в СМИ появилась информация о конфликтах Серябкиной и Темниковой, они дали комментарии на эту тему в нескольких интервью. Обе певицы в итоге начали сольную карьеру.

В последние годы информации о новых проектах Темниковой не было. Корреспондент «Звездача» спросил Серябкину, будут ли на ее концерте отсылки к «Серебру».

«Какой-то [трибьют - прим.ред.], может, и будет. Будет много сюрпризов, в том числе [тех, о которых] ты говоришь», - ответила певица.

После этого корреспондент предположил, что на концерте может выступить Темникова - она выйдет на сцену, после чего певицы «обнимутся и помирятся».

«Я ничего не знаю. В этой жизни возможно все. <…> В этой жизни нет табу», - ответила Серябкина.

Также певица анонсировала совместную песню с «очень большим артистом, которого все очень любят». Она уточнила, что речь идет о русскоязычном артисте.