Волочкова назвала одним из своих любимых авто подаренный поклонником Maybach

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, какой у нее любимый автомобиль в ее автопарке, и как ей довелось стать его обладательницей.

Собеседница издания призналась, что одна из ее любимых машин — это жемчужный Maybach, который ей подарил ее поклонник. Балерина подчеркнула, что очень любит эту машину, и она была изготовлена под все ее пожелания.

По словам Волочковой, раньше Maybach принадлежал другому человеку, но поклонник, который решил подарить авто артистке, перехватил его и сделал тюнинг, который ей понравился. Собеседница издания указала, что в машине салон жемчужного цвета.

Она уточнила, что любит все светлое, например, розовое или белое.

«Белые одежды, автомобили, яхты, самолеты…», — отметила балерина.

Волочкова назвала очень трогательной историю с поклонником, учитывая, что он решил преподнести ей такой сюрприз. Артистка добавила, что многим другим не дарят такие подарки, а ей дарят.