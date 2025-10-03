Елена Товстик сделала пластику у хирурга, с которым судилась Виктория Боня

Экс-супруга миллиардера Романа Товстика Елена сделала операцию на грудь у пластического хирурга Максима Иванчука. У этого врача год назад оперировалась мать блогера Виктории Бони, которая потом страдала от осложнений.

© Вечерняя Москва

Товстик нуждалась в коррекции груди после разрыва импланта и долго выбирала клинику. В итоге, предположительно, операция была проведена по бартеру: в аккаунте хирурга появился ролик, где Елена объяснила, почему решила обратиться именно к нему.

Женщина также затронула тему личной жизни и резко высказалась о новой возлюбленной бывшего мужа — Полине Дибровой. Товстик заявила, что не хочет, чтобы ее дети воспитывались в семье с «любовницей», добавив, что, по ее мнению, отношения бывшего супруга с Полиной не будут долгими, тогда как сама она намерена строить жизнь с новым партнером.

— Я приняла решение, я лечу в Дубай именно к этому доктору. Это моя жизнь, моя мечта, и я заслужила ее. Я же родила шестерых детей, почему на мне нужно экономить? — заявила Товстик в интервью хирургу.

Ранее дубайский пластический хирург Иванчук, с которым судилась 68-летняя мама Виктории Бони, подал ответный иск на саму Боню о защите чести и достоинства. Пострадавшая сообщила, что после операции у нее начался некроз тканей, швы поплыли, и она почти потеряла способность двигать шеей. Иванчук предложил ей провести повторную операцию бесплатно, но Боня, заручившись поддержкой адвокатов, обратилась в суд, чтобы потребовать от хирурга 195 миллионов рублей компенсации.