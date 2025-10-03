«Был не в себе»: P. Diddy извинился за свои преступления

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, написал судье письмо полное раскаяния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В обращении Комбс признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков». Артист попросил помилования во имя его детей и пообещал больше не подвести судью.

— Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своими действиями. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки, — цитирует письмо Шона Комбса телеканал.

В июле прошло судебное заседание по делу американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Суд признал его виновным по двум из пяти пунктов обвинения, но так и не вынес окончательного приговора. Что известно о разбирательстве — в материале «Вечерней Москвы».

Также в США недавно выдвинули версию, что заказчиком убийства Тупака Шакура (2Pac, он же Лесэйн Пэриш Крукс) в 1996 году мог быть рэпер Шон Комбс. 2Pac был застрелен после боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном в Лас-Вегасе. Как произошло убийство Тупака в 1996 году и как с этим связан P.Diddy, выясняла «ВМ».