Ида Галич заранее составила завещание

Телеведущая Ида Галич сообщила, что имеет нотариально заверенное завещание, составленное до беременности, в котором указаны распоряжения по управлению имуществом до совершеннолетия сына. Соответствующей информацией она поделилась в эфире шоу «Есть вопросики». Его запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Галич отметила, что документ также содержит указания на случай непредвиденных обстоятельств. Она заявила, не воспринимает это решение как нечто мистическое. По ее мнению, это просто способ расслабиться и взять ситуацию под контроль.

Телеведущая подчеркнула, что позаботилась о будущем своих детей заблаговременно. Вопрос о том, оставить детям квартиру или нет, зависит от их благосостояния, добавила она.

Ранее Галич поделилась подробностями о своем экс-супруге Алане Басиеве, с которым развелась в 2021 году. Она ответила на вопрос подписчика, общается ли блогер с их общим ребенком Леоном. По словам Галич, она старается не мыслить подобными категориями, поскольку «можно сойти с ума, если сравнивать, сколько у кого любви и кто сколько ее отдает».