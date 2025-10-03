СК завершил расследование уголовного дела иноагента Яны Трояновой
В Следственном комитете России заявили о завершении расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении иностранного агента Яны Трояновой*.
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов)», — указывается в заявлении.
Подчёркивается, что высказывания иноагента были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.
Она объявлена в международный розыск.
В декабре 2024 года суд в Москве заочно арестовал Троянову за разжигание розни.
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга от 09.07.2024.