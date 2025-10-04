Стала известна причина госпитализации матери Сергея Жукова

Мать лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Лилия была госпитализирована из-за гипертонии, которая обострилась на фоне повышенной солнечной активности. Об этом артист сообщил в интервью Telegram-каналу Mash.

© Вечерняя Москва

Сейчас Лилия Жукова идет на поправку и 6 октября ее планируют выписать из больницы.

— Маме лучше, у мамы все хорошо. Слава богу, что не было ничего серьезного <...> Все вовремя произошло, успели быстро среагировать, и уже в понедельник мама выходит из больницы, — приводят его слова в публикации.

В конце сентября в СМИ появилась информация, что Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» — нарушением кровообращения в задних отделах мозга. Артист самостоятельно доставил маму в клинику.

30 сентября на Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Также три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.

Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИКИ РАН Сергей Пулинец.