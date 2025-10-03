«Мне грустно, что я старею». 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна

3 октября исполнилось 90 лет со дня рождения российского и армянского актера Армена Джигарханяна. Будущий народный артист СССР родился в Ереване в 1935 году.

Джигарханян увлекся театром и кино еще в школьные годы. В 1952-м пытался поступить в ГИТИС в Москве, но неудачно. Однако спустя два года оказался в Ереванском художественно-театральном институте, который окончил в 1958-м.

Впервые актер вышел на сцену в январе 1955-го в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков» Ереванского русского драматического театра. А через пять лет дебютировал в кино, снявшись в фильме «Обвал». Актер получил известность в 1965-м, сыграв молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине «Здравствуй, это я!».

Джигарханян считается лидером по количеству ролей в отечественном кино. Его фильмография насчитывает более 300 разножанровых картин: от комедии и драмы до приключенческих постановок и музыкальных фильмов. В их числе «Треугольник» (1967), «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1977), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Тегеран-43» (1980), «Город Зеро» (1988) и другие.

Кроме того, Джигарханян озвучивал мультфильмы. В частности, он подарил свой голос дядюшке Мокусу в «Приключениях поросенка Фунтика» (1986) и одноногому пирату Сильверу из «Острова сокровищ» (1988).

Первой избранницей Джигарханяна стала актриса Алла Ванновская, в незарегистрированном браке в 1964-м родилась дочь Елена. Но через два года возлюбленная артиста скончалась в психиатрической больнице, а их дочь погибла от отравления угарным газом в 1987-м.

Со второй женой, Татьяной Власовой, Джигарханян прожил вместе почти 50 лет — с 1967-го по 2015-й. Общих детей у них не было, пара воспитывала сына Власовой и режиссера Александра Григоряна — Степана.

В 2016 году третьей супругой актера стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. 43-летняя разница в возрасте пары была предметом бурных обсуждений. Супруги развелись в 2017-м.

Джигарханян умер в Москве 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни в результате остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

В одном из своих последних интервью Первому каналу актер признался: «Мне грустно, что я старею. Это самое грустное».

Джигарханян — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Знаковые роли и жизненный путь знаменитого актера — в галерее «Газеты.Ru».