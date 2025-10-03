«Мне грустно, что я старею». 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна

Художественный руководитель театра, актер Армен Джигарханян на пресс-конференции в Москве, 11 ноября 2016 года
Артист театра и кино Армен Джигарханян, 1974 год
Актер Армен Джигарханян в фильме «Обвал» (1959), дебютная роль
Актер Армен Джигарханян в фильме «Конец света с последующим симпозиумом» (1986) по одноименной пьесе американского драматурга Артура Копита
Актер Армен Джигарханян в роли Артема в фильме «Здравствуй, это я» (1966)
Актер Армен Джигарханян в фильме «Ярославна, королева Франции» (1978)
Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана Овечкина в фильме «Корона Российской империи» (1971)
Актер Армен Джигарханян в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)
Актер Армен Джигарханян в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Актер Армен Джигарханян в фильме «Новые приключения неуловимых» (1968)
Актер Армен Джигарханян в фильме «Никколо Паганини» (1982)
Актер Армен Джигарханян в роли Сократа в спектакле «Беседы с Сократом», Москва, 28 мая 1975 года
Актер Армен Джигарханян (справа) в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Беседа с Сократом», Московский академический театр им. В. Маяковского, 01 декабря 1979 года
Актер Армен Джигарханян во время съемок телесериала «Короли российского сыска» режиссера Владимира Аленикова, 01 июня 1996 года
Актеры Владимир Всеволодов (слева) и Армен Джигарханян в спектакле «Дым Отечества» на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, 1967 год
Актер Армен Джигарханян в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)
Актеры Армен Джигарханян (слева) и Юрий Стоянов в фильме «Три мушкетера» (2005)
Актеры Борис Галкин и Армен Джигарханян (справа) в роли Сократа в спектакле «Беседы с Сократом» по пьесе Эдварда Радзинского на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского, 1981 год
Актер Армен Джигарханян (справа) в фильме «Ширли-мырли» (1995)
Актер Армен Джигарханян в сериале «Бандитский Петербург. Фильм 4. Арестант» (2003)
Актер Армен Джигарханян (слева) в фильме «Гамлет» (2010)
Актер Армен Джигарханян (справа) в фильме «Американская дочь» (1995)
Актер Армен Джигарханян (по центру) в фильме «Последний янычар» (2015)
Актер Армен Джигарханян в сериале «Безумие: вызов и борьба» (2005)
Актер Армен Джигарханян (справа) в фильме «Простодушный» (1994)
Актер Армен Джигарханян в редакции РИА Новости перед началом пресс-конференции, посвященной новой книге Юрия Шерлинга «Парадокс», 14 мая 2007 года
Актер Армен Джигарханян на презентации спортивно-образовательного комплекса «Олимпийская деревня «Новогорск», 21 ноября 2013 года
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой на выставке «Бескомпромиссная жажда красоты» художника Никаса Сафронова в Москве, 09 апреля 2015 года
Актер Армен Джигарханян (Сенека) и Семен Штейнберг (Нерон) (слева направо) в сцене из спектакля по пьесе Э. Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки» на сцене театра драмы им. М. Горького в Нижнем Новгороде, 18 июня 2013 года
Актер Армен Джигарханян во время церемонии награждения в театре «Новая опера» в Москве, 21 июня 2010 года
Артист театра и кино Армен Джигарханян, 1996 год
Сын Армена Джигарханяна Степан и бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова (слева направо) на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве, 2020 год
Могила актера, художественного руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве
3 октября исполнилось 90 лет со дня рождения российского и армянского актера Армена Джигарханяна. Будущий народный артист СССР родился в Ереване в 1935 году.

Джигарханян увлекся театром и кино еще в школьные годы. В 1952-м пытался поступить в ГИТИС в Москве, но неудачно. Однако спустя два года оказался в Ереванском художественно-театральном институте, который окончил в 1958-м.

Впервые актер вышел на сцену в январе 1955-го в спектакле по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков» Ереванского русского драматического театра. А через пять лет дебютировал в кино, снявшись в фильме «Обвал». Актер получил известность в 1965-м, сыграв молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине «Здравствуй, это я!».

Джигарханян считается лидером по количеству ролей в отечественном кино. Его фильмография насчитывает более 300 разножанровых картин: от комедии и драмы до приключенческих постановок и музыкальных фильмов. В их числе «Треугольник» (1967), «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1977), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Тегеран-43» (1980), «Город Зеро» (1988) и другие.

Кроме того, Джигарханян озвучивал мультфильмы. В частности, он подарил свой голос дядюшке Мокусу в «Приключениях поросенка Фунтика» (1986) и одноногому пирату Сильверу из «Острова сокровищ» (1988).

Первой избранницей Джигарханяна стала актриса Алла Ванновская, в незарегистрированном браке в 1964-м родилась дочь Елена. Но через два года возлюбленная артиста скончалась в психиатрической больнице, а их дочь погибла от отравления угарным газом в 1987-м.

Со второй женой, Татьяной Власовой, Джигарханян прожил вместе почти 50 лет — с 1967-го по 2015-й. Общих детей у них не было, пара воспитывала сына Власовой и режиссера Александра Григоряна — Степана.

В 2016 году третьей супругой актера стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. 43-летняя разница в возрасте пары была предметом бурных обсуждений. Супруги развелись в 2017-м.

Джигарханян умер в Москве 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни в результате остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

В одном из своих последних интервью Первому каналу актер признался: «Мне грустно, что я старею. Это самое грустное».

Джигарханян — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Знаковые роли и жизненный путь знаменитого актера — в галерее «Газеты.Ru».

