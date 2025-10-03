Болезнь, смерть жениха, депрессия: как живет Анастасия Мельникова

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова вновь вернулась в кино. Издание NEWS.ru рассказало, что пришлось пережить актрисе в последние годы.

Как отмечается, Мельникова много лет боролась с тяжелым заболеванием, перенесла четыре операции и нуждалась в дорогих лекарствах и частых обследованиях. Диагноз она не назвала, но призналась, что это новая история, на которой учатся лечить. Болезнь изменила ее внешность, и она тяжело переживала эти перемены. Набор веса был связан с гормональной терапией, и отказаться от лекарств было нельзя. В какой-то момент Мельникова пересела в инвалидную коляску, но через два месяца вернулась к ходьбе.

Семейные трагедии также усугубили ситуацию: за год она потеряла маму и брата. Несмотря на это, в феврале 2023 года актриса появилась на шоу «Сегодня вечером». Первый избранник Мельниковой умер до свадьбы, а второй брак с Вячеславом Тельновым закончился депрессией и расставанием. В 2001 году она родила дочь, которая пошла по ее стопам.

Мельникова вернулась в кино. Она снялась в сказке «Тайны темного леса» и участвует в картине «Семейный подряд». Также она продолжает служить в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.