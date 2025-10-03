Любовь Успенская готовится к срочной операции

Сегодня, 3 октября, стало известно, что Любовь Успенская сломала руку. Популярная исполнительница даже была вынуждена отменить все свои ближайшие выступления.

А теперь сообщается, что певица готовится к срочной операции. Ей вставят специальные швейцарские пластины в руку, передает Mash.

Любовь Успенская теперь переживает из-за того, что у нее останется большой шрам. По прогнозам медиков, прославленная певица сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после операции.

В российском городе отменили концерт Успенской

Говорят, артистка сломала руку еще в конце сентября. Из-за травмы ей пришлось временно поставить выступления на паузу. А ведь Любовь Успенская известна тем, что считается одной из самых гастролирующих певиц в отечественном шоу-бизнесе. При этом она еще успевает посещать различные светские мероприятия.