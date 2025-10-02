Телеведущий Малахов выплатил долг налоговой

Телеведущий Андрей Малахов погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере двух млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, шоумен является обладателем контрольного пакета акций санатория СГК «Изовела».

Размер задолженности по налогам летом 2025 года составлял 2 млн рублей. В октябре Малахов полностью погасил долги.

Ранее сообщалось, что блогер Дима Масленников, прославившийся благодаря публикации хоррор-видео на YouTube, выплатил налоговой 2 млн рублей.