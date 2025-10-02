В Госдуме призвали певца SHAMAN не лезть в политику

Известный российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) преподнес своей возлюбленной Екатерине Мизулиной в качестве подарка политическую партию «Мы». Это событие вызвало широкий общественный резонанс и породило слухи о возможном вступлении музыканта в большую политику.

© Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на такую инициативу. Он выразил недовольство действиями Дронова, утверждая, что певцы и музыканты не должны вмешиваться в политические дела государства.

— Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя, — заметил спикер.

Парламентарий предложил внести поправки в законодательство, запрещающие представителям искусства занимать государственные должности без соответствующего профессионального образования. Милонов убежден, что политическая деятельность требует глубоких знаний и опыта, которыми большинство артистов не обладают, сообщает Общественная Служба Новостей.

24 сентября СМИ сообщили, что SHAMAN сделал предложение своей возлюбленной.

До этого стало известно, что SHAMAN подарил Мизулиной на день рождения партию «Мы». Ярослав Дронов рассказал, что он неразлучен с возлюбленной, поскольку та «наполняет его», благодаря чему ему становится лучше.

Сама Мизулина отметила, что испытывает дискомфорт от повышенного внимания публики к ее отношениям с музыкантом, подчеркнув, что их «преследуют». По ее словам, зачастую паре хочется сидеть дома и никуда не выходить.

Ярослав Дронов ранее рассказывал, как пережил развод с женой Еленой Мартыновой. По его словам, этот период для него стал очень тяжелым.