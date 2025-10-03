Суд отклонил иск героя обложки альбома группы Nirvana

Судья Калифорнийского окружного суда в очередной раз отклонил иск Спенсера Элдена, чья детская фотография изображена на обложке культового альбома Nevermind группы Nirvana. Об этом сообщает The New York Times.

На вышедшей в 1991 году пластинке красуется плывущий за долларовой бумажкой трехмесячный малыш - снимок был сделан в центре водных видов спорта в Пасадене фотографом Кирком Уэддлом. Родители ребенка получили за эту фотографию 200 долларов.

В январе 1992 года альбом занял первое место в чарте журнала Billboard (опередив Майкла Джексона) и сделал альтернативный рок частью мейнстрима. В последующие годы Nevermind многократно признавался одним из лучших альбомов всех времен, в соответствующие списки попадала и его обложка.

В 2001 году Элден повторил подводную фотосессию для публикации в журнала Rolling Stone, еще семь лет спустя журнал Esquire заплатил ему за схожий снимок 1000 долларов.

В последний раз юноша с удовольствием согласился на повтор в 2016 году (и даже предлагал сняться голым, но фотограф оказался), однако в 2021 году все резко изменилось. На волне популярности движения "Я не давал согласия" молодой человек назвал себя "жертвой сексуальной эксплуатации", а само фото - "детской порнографией" - и предъявил группе иск с требованием компенсации морального ущерба.

Документ содержал обвинения в адрес 17 человек (среди фигурантов - Дейв Грол, Крист Новоселич и Кортни Лав), с каждого предлагалось взыскать по 150 тысяч долларов. Иск был отклонен дважды, в том числе из-за истечения срока давности. В 2023 году Апелляционный суд возобновил рассмотрение заявления.

30 сентября 2025 года судья Фернандо Олгуин постановил, что изображение не содержит сексуализированного насилия над детьми.

"Ни поза, ни точка фокусировки, ни обстановка, ни общий контекст не указывают на то, что обложка альбома содержит откровенно сексуальные сцены", - сказал он.

Олгуин отметил, что Элден получал от этой фотографии финансовую выгоду и даже сделал татуировку с названием альбома на груди.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер признался, что его клиенты рады, что суд "положил конец беспочвенному иску", и добавил, что теперь они "свободны от клейма ложных обвинений".