Скандальная репутация, роман с женатым мужчиной и позднее материнство: жизнь Сати Казановой

Восемь лет Сати Казанова была солисткой поп-группы «Фабрика», однако это не значило, что участницы коллектива были подругами. Причем скандальную репутацию она заработала не только из-за группы — в ее истории был и роман с женатым мужчиной. Starhit вспомнил историю артистки в день ее 43-летия.

Сельская девчонка

Сати родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР. Она была старшим ребенком в семье, из-за чего с детства ей приходилось помогать родителей с младшими сестрами — Светой, Марьяной и Мадиной. У певицы даже появилась патологическая страсть к чистоте: оставленный на полу носок мог привести к скандалу.

В 12 лет будущая звезда перебралась в Нальчик. В школе к ней приклеился ярлык сельской девчонки, от которого Сати мечтала избавиться. Ее характер становился жестче, ведь приходилось яростно защищать себя от травли одноклассников.

С годами жизнь менялась: девушка начала работать певицей в ресторане, после поступила в Кабардино-Балкарское Училище культуры и искусств, стала лауреатом конкурса «Нальчикские зори». Сати видела себя звездой и в один момент стала стыдиться своего происхождения. Однажды артистка застыдилась, когда знакомила с родителями своего молодого человека.

«Я почувствовала, что от них пахнет дорогой, сеном, коровами, домашней едой — одним словом, селом. Мне стало неловко, стыдно, какое-то стеснение меня сковало: вот от них этот запах, что человек подумает обо мне? Что я сельская?», — заявляла артистка.

Лишь с годами она поняла, что любит и ценит свою малую родину. Однако в юности она была рада переехать в Москву. Этого могло не случиться, если бы вокалистку не заметил влиятельный чиновник Арсен Каноков.

«Первый год в Москве я жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, которую нам оплачивал Арсен Баширович. В городе, хорошо известном своими высокими ценами на жилье, это было для нас очень ценной поддержкой. Я, как и мечтала, сразу поступила в академию имени Гнесиных и начала работать певицей в казино. Зарплата была небольшой, но для меня было счастьем иметь возможность работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию», — заявила Сати.

Однако порой Казановой было сложно: денег не было вовсе, даже на еду. Девушка звонила и жаловалась родителям, пока отец артистки не поставил ультиматум: или дочь идет до конца, или возвращается домой. Это придало Сати силы бороться дальше.

«Фабрика» и сольная карьера

Карьера Сати пошла на взлет на проекте «Фабрика звезд». Там она дошла до финала и стала участницей поп-группы вместе с Сашей Савельевой, Ириной Тоневой и Машей Алалыкиной. «Фабрика» выпускала один хит за другим и даже уход Алалыкиной не помешал ей. Однако за кулисами солистки постоянно ругались, а вину за обстановку по итогу на себя взяла Казанова. Оказалось, что она устраивала истерики и в итоге Тонева высказала ей все, что думает.

«Ира сказала: "Ты понимаешь, что ты нас просто уничтожаешь так? Нам больно! Мы же люди! Мы тебя уважаем, почему ты нас — нет?" Она говорила зрелые и очевидные вещи. Я слушала ее и рыдала. С каждым ее словом с меня что-то падало, и я осознавала, что я какое-то чудовище», — признавалась Сати.

В общей сложности артистка выступала в коллективе восемь лет и ушла из-за личностного кризиса. Сати не хотела вечно оставаться в образе «фабричной» девушки. Кроме того, от поп-композиций она испытывала проблемы со связками.

Сольная карьера звезды стартовала удачно: «Буэнос-Айрес», «Чувство легкости» и «Счастье есть» попали в чарты, а за исполненную дуэтом с Arsenium «До рассвета» и трек «Радость, привет» Сати получила «Золотой граммофон». Но в 2019 году девушка заявила о завершении поп-карьеры, заявив, что теперь будет гастролировать с проектом Sati Ethnica, совместившим в себе славянские, кавказские, восточные старинные композиции, санскритские мантры и электронику.

Запретный роман

Певица с юности пользовалась популярностью у мужчин. Первая настоящая любовь артистки закончилась печально: она дождалась парня из армии, но он вернулся другим человеком. Молодой человек запретил Сати выступать, но та не потерпела и разорвала отношения.

Во времена «Фабрики звезд» зрители наблюдали за романом Сати с Лешей Кабановым. Музыканты поддерживали друг друга, но отношения распались сразу после завершения проекта. Алексей заявлял, что в конце романа Сати призналась, что изменила ему.

Позднее появились слухи о романе с бизнесменом Артуром Шачневым и директором «Русского радио» Романом Емельяновым. Сама Казанова рассказывала, что у нее был роман с миллиардером, который подарил ей пентхаус в Москве.

«Он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — заявила Сати.

Она подтвердила, что бизнесмена зовут Тимур Кулибаев. Неизвестно, сколько бы тянулись запретные отношения, если бы исполнительница не узнала об измене избранника: миллиардер завел ребенка с Гогой Ашкенази. Отметим, что эти откровения стали поводом для скандала, а Сати стали активно критиковать за связь с женатым мужчиной.

Настоящая любовь

Жизнь исполнительницы круто повернулась после знакомства с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Только с ним вокалистка решилась на замужество и в 2017 году влюбленные сыграли свадьбу. Супруги жили на две страны, а когда началась пандемия коронавируса, оказались разлучены на четыре месяца.

В июне 2024 года Сати заявила, что беременна. Она признавалась, что долгое время не могла забеременеть естественным путем и «стараться» с супругом им пришлось около пяти лет. В октябре 2024 года родилась девочка, имя и лицо которой Казанова планирует скрывать ближайшие годы.