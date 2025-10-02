Кологривый задолжал крупную сумму налоговой

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый оказался среди должников Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, актер не оплатил «налоги на сумму в 340 тысяч 258 рублей по своему ИП».

«С учетом того, что Кологривый хочет в Голливуд, надо долги выплачивать, а то выезд запретят и карты заблокируют», - предупредило издание.

Гонорар за съемочный день актера Кологривого достиг 300 тысяч рублей

Ранее стало известно, что ФНС выставила счет популярному певцу Николаю Баскову на сумму более миллиона рублей, композитор Игорь Николаев оказался должен 256 тысяч рублей, а артист Леонид Агутин - более полутора миллиона рублей.