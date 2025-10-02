Газманов снизил гонорар за свои выступления

Telegram-канал SHOT сообщает, что стоимость выступлений Олега Газманова снизилась почти в два раза. По данным SHOT, речь идет о четырех миллионах рублей вместо семи миллионов.

В начале сентября видеозапись с выступлением Газманова получила вирусную популярность. Как утверждает SHOT, на фоне этого стоимость выступлений артиста выросла.

Представитель певца тогда заявила СМИ, что «в гонорарах ничего не менялось». SHOT отмечает, что через месяц «спрос упал» и цены изменились.

По данным Telegram-канала, хотя цены на выступления снизились, стоимость райдера Газманова «качественно увеличилась». По информации SHOT, в качестве транспорта запрашивается представительский седан - Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии.