Эстрадный певец Филипп Киркоров редко говорит о личном, но в этот раз его откровения удивили даже видавших виды журналистов. Артист рассказал не только о своих ежедневных ритуалах, но и о самых потаённых страхах, уходящих корнями в детство.

Певец признался, что его усыпляют ужасы, будят — обязанности, а пугают не призраки, а люди.

«Мне сложно засыпать, — поделился певец. — И перед сном я всегда смотрю ужастики и сериалы. Это моё снотворное, фильмы меня просто убаюкивают».

Утро звезды эстрады начинается с битвы с самим собой.

Утром так не хочется вставать... Но я беру себя в руки, иду в ванну — и вперёд, в новый день. Каждый день насыщен работой, так что скучать и лениться просто не приходится», — рассказал Киркоров.

Беседа невольно перетекла в воспоминания. Артист сообщил, что часто думает о детстве.

«Маленьким я обожал строить укрытия. Часто прятался под кроватью или в шкафу, любил делать шалаши», — с теплотой вспомнил он.

И тут же сделал неожиданное признание: «Я ни некогда не боялся темноты. Я боюсь человеческой темноты».

Когда разговор зашёл о страхах, певец был краток, но предельно откровенен: «Я боюсь, что случится в мире непоправимое. — И, помедлив, прокомментировал: — Вот это страшно».