«Совершенно нездоровые люди»: Дочь Талызиной о скандале с наследством отца

Дочь Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего, актриса Ксения Хаирова отказалась обсуждать историю с наследством советского плакатиста и обвинения в свой адрес. Ее слова приводит издание News.ru.

Известный советский плакатист Леонид Непомнящий, автор плакатов «Вся власть Советам» и «Каждый день – ударный», умер на 85-м году жизни в ноябре 2023 года. После смерти художника между его дочерьми от разных браков возник спор о наследстве. Адвокаты младшей дочери Непомнящего Варвары Нещерет утверждают, что Ксения Хаирова вывезла несколько картин в неизвестном направлении.

По словам Ксении Хаиров, в этой ситуации ей «нечего комментировать».

«Мне это [история с картинами отца] совершенно неинтересно. Это все вранье, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой. Извините, я занята», — заявила она.

Отметим, что, по информации адвоката Варвары Нещерет, Леонид Непомнящий составил завещание, по которому все его имущество должно было достаться младшей дочери.