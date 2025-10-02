Артем Чекалин рассказал подробности о состоянии своего трехлетнего сына после травмы легкого

История трёхлетнего сына Артёма Чекалина могла закончиться трагически, но благодаря оперативности близких и врачей мальчика удалось спасти. Артём в беседе с корреспондентом Super рассказал, что недавно ребёнок оказался в больнице с серьёзной травмой лёгких.

Ситуация развивалась стремительно. Бывшая супруга Чекалина действовала без промедления.

«Супруга бывшая выехала с ним сразу из дома, слава богу, стояли сотрудники ДПС, она к ним подбежала, забрали ребёнка и довезли», – поделился отец.

По его слова, медики отметили, что мальчику буквально повезло, «он родился в рубашке», так как было подозрение на ушиб сердца. Чекалин добавил, что после проведенного анализа было выявлено превышение в несколько тысяч, а на следующий день было уже 30 единиц. При этом сами врачи назвали это «чудом».

Помимо этого, Чекалин признался, что ребёнок с ранних лет сталкивается с проблемами дыхательной системы, а именно астмой.

Ранее сообщалось, что днем ранее сын Артема и Валерии Чекалиных был госпитализирован в Москве с травмой легких. Позже врачи диагностировали у него пневматоракс.