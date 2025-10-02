Лепс сделал заявление о завершении карьеры

Народный артист РФ Григорий Лепс заявил, что не исключает завершения своей карьеры в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

В беседе с журналистами во время концерта в честь 130-летия со дня рождения Есенина Лепс отметил, что у него не так много времени для активной концертной деятельности.

«Далее пойдут забвения, а на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — заявил исполнитель.

Лепс опроверг слухи о тайной свадьбе с Авророй Кибой

Ранее невеста Лепса, 19-летняя Аврора Киба, опубликовала в своих соцсетях сюрприз от своего возлюбленного. Девушка заснялась в окружении не менее 10 огромных букетов роскошных роз — по ее словам, там были «15 тысяч и одна роза».