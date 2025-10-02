Песни унизившей 8-летнюю девочку певицы предложили включить в школьную программу

Депутат Государственной Думы ФС РФ предложил дополнить список рекомендованных к изучению в школах песен композициями певицы Mia Boyka, обратив особое внимание на её патриотический трек «Богатырская». Об этом парламентарий рассказал изданию «Абзац».

По словам народного избранника, школьникам интереснее изучать творчество тех исполнителей, которых они сами слушают. Он подчеркнул, что учебные заведения могут самостоятельно расширять программу, дополняя рекомендованный Минпросвещения перечень современными песнями.

Говорят, у неё достаточно патриотические композиции. С такой позицией её можно было бы включить в школьную программу, отметил депутат.

Ранее певица Mia Boyka оказывалась в центре скандалов. Бывший PR-менеджер артистки Александра Рей обвинила её в плагиате, заявив, что в треке «Изумруд» использованы строки, написанные в период их сотрудничества.

До этого громкий резонанс вызвало выступление певицы в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ), когда она публично высмеяла восьмилетнюю поклонницу Марьяну, пришедшую на концерт в костюме кошки. Девочка была освистана зрителями после реплики артистки, что вызвало критику в адрес Mia Boyka.