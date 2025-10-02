«Зарабатывали сущие копейки»: Пьеха рассказал о своем детстве

Певец Стас Пьеха в эфире шоу «Токсики» поделился воспоминаниями о своем детстве, передает «Звездач». Он рассказал, что артистам раньше «платили зарплату в размере 19 рублей в месяц».

Артист отметил, что его родители богатыми никогда не были. По его словам, «они на машину лет 15 копили, и домик бабушка строила 25 лет». Пьеха подчеркнул, что у его дедушки был высокий статус, и он первым получал зарплату. Дедушка отмечал это бутылкой портвейна, заявил певец.

Также Пьеха утверждает, что его семья зарабатывала очень мало. По его словам, сейчас у человека может не быть никакого статуса, но при этом он может зарабатывать очень крупную сумму денег.

Ранее СМИ сообщили, что у народной артистки СССР Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса. Отмечалось, что бабушка Стаса Пьехи страдает нарушением памяти и дезориентацией, а из-за лишнего веса у артистки происходят гипертонические кризы и повышается давление.