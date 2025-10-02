«Тут я уже не вывез»: Дмитрий Позов о причинах развода

Комик Дмитрий Позов заявил о том, что не видел никаких предпосылок к разводу с женой, с которой они были вместе 15 лет, и «глобально даже представить такого финала не мог». Слова звезды шоу «Импровизация» приводит StarHit.

© Соцсети

Ранее стало известно, что Позов находился на лечении в психиатрической больнице. По словам юмориста, причиной этого стала депрессия, которая развилась у него на фоне смерти отца и из-за разлада с женой. Супруги развелись после 13 лет брака и рождения двоих детей. При этом жена артиста Екатерина объявила о расставании прямо в его день рождения.

«Были ли предпосылки к разводу? Это произошло в одночасье. Ну, может быть, в течение полугода. Мы 15 лет были вместе, из них 13 лет были женаты, и за это время никогда… хотя, может быть, когда-то… Словом, не могу сказать, что вообще не было ссор и вопросов. Но глобально я даже представить такого финала не мог. Получилось так, как получилось», — рассказал Дмитрий Позов в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

При этом ранее он отмечал, что «безгранично любил» жену и надеялся, что им удастся решить «небольшие недопонимания».

Участник «Импровизации» Дмитрий Позов делится личной трагедией и борьбой с зависимостями

«Но… Оказалось все не так просто. И вот тут я уже не вывез», — констатировал артист.

Супругам удалось расстаться мирно, и комик не исключил, что когда-нибудь они смогут стать «классными друзьями» или спустя 15 лет решить, что хотят «стареть вместе».