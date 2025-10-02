Обошла Николь Кидман: раскрыто имя вероятной любовницы Кита Урбана

Внезапный разрыв между актрисой Николь Кидман и музыкантом Китом Урбаном продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз поклонники звезды Голливуда заметили странный поступок Урбана, который он сделал во время одного из выступлений. Об этом сообщает издание The Voice Mag.

В соцсети нашли запись с недавнего концерта музыканта, где он исполнял песню «The Fighter», посвященную супруге. Кит заменил оригинальную строчку «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» на новую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом».

Именно так зовут новую гитаристку группы, которая присоединилась к коллективу несколько месяцев назад. Пользователи Сети считают, что именно 25-летняя Мэгги Бо стала причиной столь неожиданного развода звездной пары. Примечательно, что этот же ролик гитаристка опубликовала у себя на странице в соцсети.

После того как информация попала в СМИ, поклонники Николь обрушились с критикой на молодую артистку.

«Так поступать с песней, вдохновлённой его женой, — это просто мерзость», — написал один из пользователей.

«Мэгги Бо — разлучница, чье творчество я никогда не поддержу», — прокомментировал другой.

Инсайдеры из окружения Кидман утверждают, что актриса до последнего пыталась спасти брак. Николь крайне болезненно пережила известия об измене мужа, ведь на протяжении 19 лет отношений оставалась верной женой.

