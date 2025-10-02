Трудности в работе, приговор на Украине и конфликт с дочерью: как живет Машков

Актер и режиссер Владимир Машков на открытии 70-го сезона Московского театра «Современник» заявил о том, что ему приходится проявлять много терпения, чтобы «зритель получал самые глубокие впечатления от артистов». Что происходит в жизни Машкова, разбиралось издание News.ru.

24 декабря 2019 года художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких. Через пять дней она скончалась.

В июне 2024 года новым директором «Современника» был назначен актер и режиссер Владимир Машков, сохранивший при этом пост художественного руководителя в «Табакерке». Новую должность артист воспринял как личную ответственность перед Галиной Волчек.

Работа в «Современнике»

По словам Владимира Машкова, этот год на посту директора «Современника» был непростым, однако подводить итоги и оценивать результаты пока рано. При этом он отметил, что работа ведется каждый день для того, чтобы «зритель получал самые глубокие впечатления от артистов этого великого театра».

«Много разного было, но я человек терпеливый. У меня есть идея, которую мне подарили предшественники. Я говорю и о Галине Борисовне Волчек, и об Олеге Николаевиче Ефремове, и об Олеге Павловиче Табакове. Поэтому меня ничего не пугает», — сказал Машков.

Он отметил абсолютную включенность коллектива, подчеркнув, что именно это «самое дорогое» для него.

Приговор на Украине

Народный артист России Владимир Машков поддержал проведение спецоперации и выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Наша страна делает то, что она должна была сделать (…) Все мы были одной страной, по нелепости 1990-х годов оказавшейся разорванной на части», — отмечал актер в одном из интервью.

В свою очередь Служба безопасности Украины заочно предъявила Машкову обвинения по трем уголовным статьям - о нарушении территориальной целостности республики, об оправдании российской спецоперации, о нарушении миграционного законодательства. А осенью 2024 года стало известно, что украинский суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.

По решению суда у Машкова также конфисковали квартиру площадью 147 кв. м в элитном районе Одессы. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, актер «открыто использует свой театральный и медийный ресурс для поддержки СВО».

Актер Машков призвал начинающих актеров к соперничеству

Конфликт с дочерью

Поддержка спецоперации стала причиной конфликта Владимира Машкова и с дочерью Марией, которая уже несколько лет живет в США.

В марте 2022 года Мария Машкова назвала происходящее «немыслимым». А Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство».

В ответ артистка пожелала отцу «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». А в ноябре 2023 года объявила в социальных сетях, что получила гражданство США. При этом она подчеркивала, что сохранила любовь к отцу и в любом случае остается его дочерью «со всеми предполагаемыми в этой связи обстоятельствами».

«Я — дочь своего отца. Я — Маша Машкова. Ею и останусь. Как бы это ни дергало мою украинскую аудиторию, которая ненавидит отца, или россиян, проклинающих меня», — пояснила Машкова.

Напомним, что недавно Мария Машкова поблагодарила в соцсетях своих поклонников за интерес к видеоверсии спектакля «Надеждины» и подчеркнула, что хотела бы вернуться в Россию и Украину для живого выступления.