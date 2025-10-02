Разрыв связей с Россией, розыск и европейский тур: где сейчас Моргенштерн*

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) завершил предпринимательскую деятельность в России. Издание NEWS.ru узнало, как сейчас живет артист.

ИП рэпера было зарегистрировано в 2018 году и занималось организацией развлекательного досуга. Также он владел бургерной «Kaif Burger» в Москве и рестораном «Kaif Provenance» в Дубае.

17 января Следственный комитет предъявил Моргенштерну* обвинение в уклонении от обязательств иноагента, хотя статья, на которую ссылался Минюст, утратила силу. 27 января его объявили в розыск, а прокуратура арестовала его имущество в Истринском районе.

Моргенштерн* заявил, что ему непонятны причины введения жестких санкций, и с иронией поблагодарил СК за бесплатную рекламу своего альбома. Также он анонсировал европейский тур, который пройдет с 4 октября по 5 декабря и включит выступления в Берлине, Амстердаме, Париже и Лондоне. Сентябрьские концерты в США были отменены в связи с отказом в визе.

Ранее члены движения «Зов народа» предложили снять статуса иноагента с рэпера Алишера Моргенштерна* на фоне изменений в его жизни — сведения с лица татуировки с числом 666 и лечения в реабилитационном центре.

