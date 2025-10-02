Суд назначил экспертизу для проверки подлинности договоров на хиты "Руки Вверх!"

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы "Руки Вверх!", с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО "Издательство "Джем" подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен с альбома "Сделай погромче!", а также на фонограммы без записанного вокала на 25 треков 1998–1999 годов. Представитель экс-продюсера группы Андрея Маликова сообщил в суде, что права на фонограммы были переданы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года.

Суд приостановил рассмотрение обоих дел в связи с назначением экспертиз. Издательство "Джем" (лейбл J.S.P.), занимающееся звукозаписью и защитой интеллектуальных прав исполнителей, также является ответчиком по нескольким искам Сергея Жукова, участника группы "Руки Вверх!".

По информации суда, музыкант требует признать его авторские права на ряд песен и фонограмм. 16 сентября сообщалось, что Девятый арбитражный суд по иску композитора Леонида Величковского начал процедуру банкротства в отношении ООО "Издательство "Джем".