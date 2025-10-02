Дочь бандита, близнецы и чемпионка мира: кто станет самой красивой девушкой России?

В этом году рекордное число девушек подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Россия». 90 тысяч россиянок хотели побороться за корону и титул самой красивой девушки страны. Однако в финале, по традиции, оказались лишь 50 счастливиц. Победительница получит миллион рублей, всероссийскую славу и сможет попытать счастья в борьбе за звание главной красавицы планеты на конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри назовет имя «Мисс Россия — 2025» уже 4 октября, а пока «Лента.ру» предлагает познакомиться с самыми яркими и необычными участницами конкурса.

Нужно отметить, что все участницы конкурса должны быть не младше 18 и не старше 23 лет, не ниже 173 сантиметров и без татуировок. «Мисс Россия» должна быть незамужней, не разведенной и без детей. При этом девушки должны быть не просто красивыми, но и очень активными: победительнице предстоит целый год принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях.

Блогер и дочь бандита родом из Донецка

Елизавета Маслова родилась в городе Донецке, в многодетной семье: у ее родителей пять детей, и она третья по старшинству. Сейчас девушка учится на втором курсе Новочеркасского политехнического института по специальности «Государственная и муниципальная служба».

У Елизаветы было не самое простое детство. В начале 2025 года девушка опубликовала видео, на котором показала огромную пачку сгнивших евро. В описании она призналась, что ее отец был нечистым на руку бизнесменом и промышлял разными незаконными делами. По ее словам, в 2010 году он, опасаясь преследования, закопал в землю миллион евро и уехал

Спустя годы мужчина ушел из семьи, не оставив детям никаких средств. Тогда мать Елизаветы рассказала ей про «клад». Им даже удалось найти и откопать деньги, но, поскольку отец не позаботился о том, чтобы хорошенько защитить купюры от влаги, они слиплись и покрылись плесенью. По словам ростовчанки, всю пачку они просто выбросили. «Как деньги пришли отцу, так и ушли. Мы ни о чем не жалеем», — написала она.

Артистизм проснулся в Елизавете еще в детстве. Когда ей было девять лет, она начала снимать юмористические ролики для блога. У девушки был сценический образ «бабушки Веры». Со временем число подписчиков выросло до 200 тысяч. Это позволило ей начать зарабатывать на рекламе. А еще через несколько лет ее совместные с матерью ролики стали собирать миллионы просмотров.

Нутрициолог и модель из Московской области

Анастасия Венза начала работать моделью с 13 лет. Будучи еще очень юной, она познакомилась с модельером Вячеславом Зайцевым. Он заметил девочку на одном из показов и пригласил работать в модельное агентство. После этого Венза неоднократно участвовала в показах Moscow Fashion Week и закрытых показах Зайцева.

Благодаря яркой внешности и упорной работе Анастасия уже успела поработать с мировыми брендами, такими как H&M, Uniqlo и Shiseido

Несмотря на заметные успехи в мире моды и моделинга, Анастасия решила получить серьезное образование и выбрала медицину. Сейчас она учится на хирурга в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Анастасия также всерьез увлекается нутрициологией и пишет материалы для газеты «Спорт-экспресс», выступая экспертом в этой области.

Волейболистка и чемпионка мира из Санкт-Петербурга

21-летняя Дарья, несмотря на юный возраст, успела всерьез заявить о себе в мире спорта. Она родилась в семье известного баскетболиста Игоря Заманского и с детства увлеклась волейболом.

Уже в 15 лет Дарья стала бронзовым призером чемпионата Европы среди девушек, а в 17 — получила бронзу молодежного чемпионата мира и стала победительницей чемпионата мира среди девушек

За свою короткую спортивную карьеру она выиграла 15 разных наград и титулов в составе сборных и в клубных соревнованиях. В 2024 году из-за проблем со здоровьем девушка решила уйти из спорта.

Ее молодой человек, волейболист, играющий в команде «Зенит-Казань», Михаил Лабинский, поддержал это решение. Сейчас Дарья увлекается моделингом. Благо внешние данные позволяют: ее рост — 185 сантиметров. Она выше 180-сантиметровой супермодели Клаудии Шифер.

Пауэрлифтер и преподаватель английского из Санкт-Петербурга

Анна Рякина провела детство в Санкт-Петербурге, а подростком вместе с семьей переехала в США. Там она углубленно изучала английский язык и стала ходить в спортзал с отцом. Так в 14 лет началось ее увлечение пауэрлифтингом.

Со временем этот спорт стал неотъемлемой частью жизни девушки. Многие считают подъем больших весов типично мужским увлечением, но для Анны стереотипы не имеют никакого значения. При росте 177 сантиметров и весе 67 килограммов, параметры девушки «90-68-100» слегка выбиваются из привычных модельных стандартов. Но сама она считает это преимуществом.

На первых же соревнованиях я выполнила норматив мастера спорта международного класса. Многие считают этот спорт неженственным, но я с этим не согласна. Женственность — это прежде всего внутренняя энергия и состояние. А спорт, наоборот, помогает формировать красивое, здоровое тело. Я — живой пример того, что можно поднимать большие веса и при этом оставаться женственной и гармоничной Анна Рякина участница «Мисс Россия — 2025»

При этом девушка не мечтает о карьере модели. Последние годы она работает преподавателем английского языка, и именно в этом направлении развиваются ее амбиции. Анна планирует открыть собственную школу английского с авторской методикой обучения: преподавать так, чтобы изучение языка приносило ученикам радость.

Фармацевт из поселка в Оренбургской области

Модельная карьера 22-летней Лианы Табульдиной из поселка Новосергиевка началась, когда ей было всего 14. В социальных сетях девушке написал представитель одного из крупнейших модельных агентств страны. Она успешно прошла кастинг, а затем отучилась в модельной школе. В итоге Лиана подписала контракт с агентством.

Примерно в то же время Лиана уехала из родного поселка в Оренбург и поступила в медицинский колледж. Она — сертифицированный фармацевт и сейчас работает в одной из аптек города, параллельно получая высшее образование в медицинском университете.

Табульдина рассказала, что планирует связать будущее именно с медициной, но не исключает и модельной карьеры

На конкурсе национальных костюмов девушка продемонстрировала главный культурный символ Оренбуржья — пуховый платок. Специально для конкурса мастера Фабрики пуховых платков вручную сшили для Лианы необычное платье.

Двойняшки-экологи из Ессентуков

Виктория и Татьяна Догаевы — молодые экологи. Сестрам сейчас по 23 года. Они выросли на Ставрополье, но после окончания школы вместе уехали учиться в Москву. Подиум влек девушек с юности, тогда они и приняли участие в первых съемках. А в 2021 году сестры вместе участвовали в конкурсе «Мисс Москва».

После этого Виктория стала мечтать о короне «Мисс России». В 2025 году она решилась прийти на кастинг. Татьяна захотела морально поддержать сестру.

Вика очень хотела попасть на этот кастинг, я приехала ее поддержать. Но в последний момент решила и сама попробовать, взяла номерок. И вот, совершенно неожиданно, мы обе прошли в топ-10 открытого кастинга Татьяна Догаева участница «Мисс Россия — 2025»

Гимнастка и фотограф из Ульяновска

Дарья Либина — уроженка маленького города Кировска, но сразу после школы она переехала в Ульяновск. 21-летняя девушка — победительница конкурсов «Мисс семи Континентов 2025», «Мисс Симбирск 2025», «Мисс УлГУ 2024», обладательница титулов «Вице-Мисс Ульяновск 2024», «Мисс Студенчество Ульяновская область 2024».

Кроме того, Дарья активно участвует в жизни родного УлГУ, она председатель студенческого актива Музея истории университета, а также руководит прессой профкома.

Всю жизнь занимаюсь самым красивым и изящным видом спорта — художественной гимнастикой. Движение — моя жизнь, поэтому сейчас продолжаю развиваться в танцах, пробую себя в новой сфере — медиа Дарья Либина участница «Мисс Россия — 2025»

Судя по аккаунтам в социальных сетях, Дарья также увлекается фотографией и снимает фотосессии для друзей и знакомых.

Педагог с красным дипломом из Ханты-Мансийска

23-летняя Мария Рыткина — педагог. Раньше она работала с детьми с особыми потребностями. На конкурс девушка попала через открытый кастинг. Это была ее вторая — и удачная — попытка попасть в финал «Мисс Россия».

По ее словам, пробиться в топ-50 ей помогла искренность. «Я рассказала жюри о своих целях и ценностях, о том, чем живу каждый день. Была собой — думаю, это всегда чувствуется и ценится», — рассказала Рыткина

Родной Ханты-Мансийск она называет непохожим на другие «уютным северным городом среди тайги».

Если меня спрашивают об интересных направлениях для путешествий, я советую Ханты-Мансийск. Там красивый лес, а зимой — морозы до минус 50 Мария Рыткина участница «Мисс Россия — 2025»

Грид-герл из Керчи

Алена Лесняк впервые пришла в модельную школу в 14 лет, а уже через три года начала работать режиссером-постановщиком международного конкурса красоты Global Model of the World, который ежегодно проходит в Турции, и «Мисс Туризм Крыма».

Сйчас Алена — студентка РТУ МИРЭА — Российского технологического университета. Алена уже окончила с красным дипломом бакалавриат по направлению «Инноватика» в Институте технологий управления и сейчас продолжает обучение в магистратуре.

В столице она успешно совмещает учебу с модельной карьерой, в том числе выступая в качестве грид-герл на авто- и мотогонках. Грид-герл — это девушки, которые выводят пилотов на стартовые позиции

Нью-йоркская певица и актриса из Екатеринбурга

Дина Сафина родилась в семье юристов. С раннего детства она занималась музыкой, хореографией и актерским мастерством. Дина окончила школу с золотой медалью и поступила в Нью-Йоркский университет, один из ведущих вузов мира. По словам девушки, попасть туда примерно так же сложно, как и в Гарвард.

Она изучала режиссуру, маркетинг, продюсирование и бизнес в индустрии развлечений, а также брала юридические классы в музыкальной и киносфере. Дина окончила университет с отличием, став бакалавром искусств и бизнеса. После этого она еще год проработала в США, а затем вернулась на родину.

Я вернулась в Россию и очень этому рада. Здесь я чувствую, что могу реализоваться по-настоящему. В России колоссальные возможности, уникальная культура и та самая русская душа, которую невозможно найти нигде в мире Дина Сафина участница «Мисс Россия — 2025»

Самой необычной своей чертой Дина считает интуицию. «Часто то, о чем я говорю, очень быстро проявляется в реальности», — призналась она. Самым ярким случаем стала встреча с Марком Цукербергом: девушка говорила о нем с коллегами по дороге на мероприятие, а впоследствии миллиардер появился там, хотя этого не было в программе.

Танцовщица из Татарстана отправилась на конкурс за микроавтобусом

18-летняя Альберта Абдрахманова недавно окончила медицинский лицей. Она занимается народными танцами, любит путешествия и прогулки на природе, а также хороша в рукоделии и готовке. Несмотря на юный возраст, девушка уже преподает в модельной школе.

На конкурс она отправилась, чтобы в том числе исполнить мечту младшего брата. Очень необычную для мальчика.

Перед своим отъездом мой младший братишка поставил мне цель и задачу. Он занимается хоккеем и на каждый турнир мы ездим всей семьей, стараемся посещать все его игры. И он сказал, чтобы с конкурса я приехала с микроавтобусом. Задача не самая простая, но постараемся ее воплотить всеми способами. Часть суммы потратила бы на обучение и часть — на микроавтобус, чтобы всей семьей ездить на его игры Альберта Абдрахманова участница «Мисс Россия — 2025»

Обладательница 15 корон из Крыма

Еще одна представительница города Керчь, Алина Плахотнюк, работает моделью с 15 лет. За четыре года девушка успела принять участие в 13 конкурсах красоты и завоевать 15 корон.

Алина не так давно вернулась из Албании, где представляла Россию на конкурсе The Miss Globe («Мисс Земной шар») и вошла в топ-15

Модель Chanel из Сестрорецка

20-летняя Виктория Макарова учится на третьем курсе факультета гостиничного дела и работает моделью.

Она уже успела поучаствовать в показе Chanel и сняться для журнала Elle. Кроме того, у нее уже были зарубежные модельные контракты во Вьетнаме и Китае, она работала на крупном автошоу в Чэнду

На конкурсе талантов девушка показала танец с элементами румбы, который, по ее словам, повествует о любви и искренних чувствах.

А на конкурсе национального костюма она появилась в женском наряде эпохи Петра I. Такой выбор она сделала из любви к Петровской эпохе и знаменитому парку «Дубки» в родном Сестрорецке, где когда-то в похожих нарядах прогуливались дамы.