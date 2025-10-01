Галкин* может лишиться своего имени в России

Роспатент попросили прекратить правовую охрану товарного знака «Максим Галкин», который был зарегистрирован на ликвидированное по решению собственника ИП. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что соответствующее заявление уже зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности. В случае аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя, то есть любое третье лицо сможет оформить данный товарный знак на себя.

«Зачем нужен этот товарный знак, если им все равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — сказал автор заявления президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

Дальнейшие планы в отношении бренда юмориста он не раскрыл.

Напомним, что Галкин регистрировал знак на свое ИП, которое закрыл в январе 2023 года.

*признан иноагентом