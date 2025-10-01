Мама Лерчек рассказала о тяжелом состоянии 3-летнего внука

Опальная бизнесвумен Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) по-прежнему остается под домашним арестом. О ее жизни и жизни ее близких мало что известно. Лишь некоторое время назад адвокат Чекалиной раскрыла, что у предпринимательницы проблемы со здоровьем. А сегодня появилась новость, что 3-летний сын блогерши Лев был госпитализирован — ему диагностировали пневмоторакс.

Позднее на связь вышла мама бизнеследи Эльвира Викторовна и подтвердила информацию. Она рассказала, что у ее внука обнаружили жидкость в легких, после чего мальчика прооперировали.

«Сейчас мы всей семьей молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию, и мы ждем, когда жидкость полностью уйдет и легкие полностью задышат», — поделилась Эльвира Викторовна с изданием Super.

Женщина добавила, что ситуация могла кончиться фатально, если бы они обратились чуть позже.

Сама Лерчек сейчас находится вместе со Львом — ей, как и отцу мальчика Артему, разрешили навестить ребенка. Для госпитализации семье пришлось выбивать разрешение следователя.