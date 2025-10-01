Пьеха вспомнил про драки в хоровом училище

Певец Стас Пьеха признался в шоу «Токсики» на платформе VK Video, что участвовал в драках в хоровом училище в Санкт-Петербурге.

Пьеха вспомнил, что ходит с одноклассниками в соседний двор, чтобы показать, как «забороть кого-нибудь». В один из таких дней он нашел парня, с которым решил подраться. Он предупредил своих одноклассников, что сейчас ударит его. Однако незнакомец оказался «подкованным» в борьбе и избил артиста.

По словам Пьехи, ему стало стыдно, что его избили прямо перед товарищами. Он поднял голову, чтобы посмотреть на одноклассников, но к тому времени все сбежали.